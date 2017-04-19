Лам: «Бавария» заслуживала пройти дальше

Защитник «Баварии» Филипп Лам прокомментировал поражение в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Встреча проходила в Мадриде на стадине «Сантьяго Бернабеу» и завершилась в дополнительное время со счетом 4:2.
«Мы играли храбро и смело. Хотели победить и выйти в полуфинал. Обидно проигрывать в дополнительное время, но мы были в роли догоняющих на протяжении большей части встречи. Обидно, что „Бавария“ остановилась в 1/4 финала ЛЧ, после сезона грустные мысли по этому поводу обязательно будут. Думаю, мы заслуживали пройти дальше», — цитирует Лама сайт УЕФА.