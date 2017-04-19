Тьяго Алькантара: мы очень расстроены судейством

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара раскритиковал главного арбитра ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:4 ДВ). На 84-й минуте венгерский судья Виктор Кошшои удалил с поля полузащитника немецкого гранда Артуро Видаля, показав ему вторую жёлтую карточку. Кроме того, в «Баварии» считают, что в дополнительное время второй и третий мячи «Реала» были забиты из положения вне игры.
«Когда Видалю показали жёлтую карточку, он не совершал фола. Нас возмущает, что наши действия в рамках правил сводятся арбитром на нет, тогда как в отношении соперника происходит всё наоборот. Мы очень расстроены судейством», — цитирует Алькантару Marca.
Относительно системы видеопомощи арбитру (VAR) Алькантара сказал: «Это помогает, но лишает футбол его сущности. Просто необходимо, чтобы матчи обслуживали компетентные люди. Нужны специалисты соответствующего уровня».