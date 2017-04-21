«Аякс» уступил «Шальке» в ответном матче, но пробился в полуфинал Лиги Европы

В ответном матче четвертьфинала Лиги Европы «Шальке-04» принимал на своём поле «Аякс». Встреча проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2 после дополнительного времени.
Основное время матча завершилось со счётом 2:0 в пользу немцев, за которых отличились Леон Горецка и Гвидо Бургшталлер. В дополнительное время «Шальке» забил ещё один мяч, когда отличился Даниэль Калиджиури. Однако «Аякс» в оставшееся время ответил двумя мячами. За голландцев отличились Ник Виргивер и Амин Юнес. С 80-й минуты «Аякс» играл вдесятером после удаления Йоэла Велтмана.
Первая встреча завершилась победой «Аякса» со счётом 2:0. Таким образом, голландцы пробились в полуфинал Лиги Европы, а «Шальке» турнир покинул.