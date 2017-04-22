Болельщик «Спортинга» из Италии погиб после столкновений с фанатами «Бенфики»

Болельщик «Спортинга» из Италии, также поддерживающий «Фиорентину», погиб в Лиссабоне после столкновений фанатов «львов» с поклонниками «Бенфики».
Как пишет Record, 41-летний Марко Фичини этой ночью оказался в центре разборок между болельщиками, и фанат «Бенфики» задавил его автомобилем. После этого болельщики скрылись с места происшествия. Полиция пока не назвала инцидент умышленным убийством, но начала расследование и поиск виновного.
«Бенфика» и «Спортинг» выразили соболезнования родственникам убитого. Матч между командами в чемпионате Португалии пройдёт сегодня и начнётся в 22:30 мск.