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Болельщик «Спортинга» из Италии погиб после столкновений с фанатами «Бенфики»

22 апреля 2017, суббота. 14:19. Футбол

Болельщик «Спортинга» из Италии, также поддерживающий «Фиорентину», погиб в Лиссабоне после столкновений фанатов «львов» с поклонниками «Бенфики».

Как пишет Record, 41-летний Марко Фичини этой ночью оказался в центре разборок между болельщиками, и фанат «Бенфики» задавил его автомобилем. После этого болельщики скрылись с места происшествия. Полиция пока не назвала инцидент умышленным убийством, но начала расследование и поиск виновного.

«Бенфика» и «Спортинг» выразили соболезнования родственникам убитого. Матч между командами в чемпионате Португалии пройдёт сегодня и начнётся в 22:30 мск.

Источник: Record Сообщить об ошибке
Теги
Бенфика Спортинг Лиссабон Фиорентина Болельщики — Футбол
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