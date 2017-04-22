Президент «Урала»: посмотрите, какой футбол в нашей стране!

Президент «Урала» Григорий Иванов эмоционально отреагировал на вопрос о судействе матча 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2). Главный арбитр встречи Алексей Еськов во втором тайме удалил с поля трёх игроков екатеринбургской команды: Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова. Все три футболиста получили по второй жёлтой карточке.
«Какие вопросы?! Вы посмотрите, какой футбол в нашей стране! Не мне, а этим… задавайте вопросы», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.