Глушакову грозит дисквалификация до трёх матчей и пропуск дерби с ЦСКА

Полузащитнику «Спартака» Денису Глушакову, который получил красную карточку в гостевом матче 24-го тура российской Премьер-лиги с «Ростовом» (0:3), грозит дисквалификация до трёх матчей в соответствии со вторым пунктом статьи 94 дисциплинарного регламента РФС.
На 75-й минуте Глушаков после потери мяча срубил Нобоа и получил от судьи жёлтую карточку, но после подсказки ассистента судья Михаил Вилков принял решение показать капитану «Спартака» прямую красную карточку. Ранее стало известно, что КДК РФС пригласит Глушакова на заседание комитета, которое состоится 25 апреля.
«Статья 94. Нарушения, совершенные против игроков и иных лиц, не являющихся официальными лицами матча до, во время и после матча.
2. Серьёзное нарушение правил игры (грубая игра), т.е. использование игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре, в том числе толчок, удар, наказываемое удалением, если такое нарушение не повлекло травму соперника, – наказывается дисквалификацией до трёх матчей», — говорится в дисциплинарном регламенте РФС.
Таким образом, Глушаков рискует пропустить гостевое дерби «Спартака» с ЦСКА в матче 26-го тура РФПЛ, который состоится 30 апреля.