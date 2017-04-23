Албин: с газоном на арене «Зенита» проблем нет, это будет лучшее поле в России

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал состояние поля на новом стадионе «Зенита».
«Друзья, с газоном проблем нет! Нам не удалось его „пробудить“, мы Северная страна! Газон банально спит, зима. Но мы его пробудим! Это будет лучшее поле в России! Впереди санация и лучший газон в стране к Кубку конфедераций!» — написал Албин на своей странице в «Фейсбуке».
Первый матч на стадионе «Санкт-Петербург» «Зенит» провёл 22 апреля, в котором обыграл «Урал» со счётом 2:0. Ранее Албин заявил, что на первом матче на новом стадионе «Зенита» присутствовало 11 тыс. зрителей. По официальным данным РФПЛ, на матче присутствовали 20 004 зрителя.