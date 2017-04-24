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Лебедев: чем дальше от Москвы, тем короче разговор – достал дубинку и побил

24 апреля 2017, понедельник. 12:28. Футбол

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал избиение болельщиков «Спартака» сотрудниками ОМОНа. Перед началом встречи 24-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» (3:0) при входе на стадион «Олимп-2» ОМОН избивал болельщиков красно-белых.

«Произошедшее в Ростове-на-Дону между ОМОНом и болельщиками можно назвать одним словом – беспредел. Мы неоднократно при обсуждении ситуаций, связанных с поведением болельщиков, слышим от правоохранительных органов, что им тяжело навести порядок. Но надо обратить внимание, что законодательных мер у них достаточно, чтобы привести болельщиков в чувства. По непонятно сложившейся традиции единственный способ разговора полиции с болельщиками – количество дубинок прямо пропорционально количеству болельщиков. До сих пор не могут понять, что разговор с болельщиками методом дубинки вызывает обратную реакцию. Сегодня вы справились, а завтра их приедет в два раза больше, и на всех дубинок не хватит. Мне кажется, что случай в Ростове – это прямая недоработка полиции. В Москве научились, как справляться без силы с болельщиками.

Не хочу обижать далёкие от столицы города, но провинция никогда не отличалась умом и сообразительностью. Мы все равны, это бесспорно. Мы видим, что чем дальше от Москвы, тем быстрее разговор. Достал дубинку, побил, и на этом всё закончилось. Сейчас 21-й век, а видео из Ростова посмотрели во всём мире. Мы говорим болельщикам во всём мире, чтобы они не боялись ехать в Россию, а в итоге получаем такую антирекламу. Ещё один повод для иностранных СМИ начать поливать нас грязью. Сами даём почву для таких разговоров.

Считаю, что министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев должен жёстко разобраться с начальником УВД по Ростовской области и сделать ему серьёзное замечание, как раньше говорили, с занесением в личное дело», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

За что ОМОН избивал фанатов «Спартака» в Ростове: видео
Если британские болельщики и могут кого-то бояться в России, то не фанатов, а дубинок ростовских полицейских.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Ростов ФК Спартак Игорь Лебедев Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
24 апреля 2017, понедельник
12:28 Лебедев: чем дальше от Москвы, тем короче разговор – достал дубинку и побил
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