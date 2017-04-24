Уткин — Юрану и Карпину: вызываем вас на игру, принимайте вызов, если вы мужики

Футбольный комментатор Василий Уткин вызвал на матч подопечных Сергея Юрана и Валерия Карпина, ведущих на телеканале реалити-шоу «Кто хочет стать легионером», в котором тренируют футбольную команду. Ранее Уткин сообщил о своём решении создать футбольный клуб.
«Сейчас я хочу поговорить с Сергеем Юраном и Валерием Карпиным, которых знаю много лет. Друзья мои, товарищи, признайтесь, какой же ерундой вы занимаетесь последние два месяца. Вы тренируете команду, которой не было и которой скоро не будет, без роду и племени. Какое прекрасное шоу! Собирайтесь все смотреть, Сергей Юран тренирует плохих футболистов!
А мы представляем настоящий футбол. Московский дворовый футбол. Таких команд, как мы, в Москве тысячи. И мы — одна из совсем неплохих среди них. Мы вызываем вас на игру по правилам ЛФЛ. Принимайте вызов, если вы мужики. Докажите, что вы настоящая команда. Это шанс для вас, а не для нас», – сказал Уткин.
Кроме того, Уткин рассказал, как собирается стать владельцем своего футбольного клуба.
«Клуб существовал до моего прихода. Я захотел стать его условным президентом. Я намерен его содержать и помогать ребятам играть в футбол. Мой клуб называется «Эгриси», у этого грузинского слова есть своя история. Команду создал мой хороший друг, с которым мы вместе работали. Сейчас я узнал об этой команде, мне понравилась эта история, и я решил поучаствовать. Собственно, последний матч у «Эгриси» был недавно, и сейчас у них 14 побед», — цитирует Уткина телеканал «Звезда».