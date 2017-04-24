Куртуа: после травмы боялся, что сезон для меня закончен

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа признался, что допускал возможность, при которой он может пропустить остаток сезона из-за травмы. Куртуа получил травму голеностопа, но вернулся в строй в полуфинальном матче Кубка Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (4:2).
«Я боялся, что сезон для меня закончен. К счастью, всё оказалось не так уж плохо. Я должен сказать спасибо медицинскому персоналу «Челси», они быстро сумели привести меня в порядок. Не думаю, что многие играют уже через полторы недели после таких повреждений», — цитирует Куртуа Goal.