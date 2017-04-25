Селезнёв: учитывая, сколько «Спартак» не был чемпионом, в этом году уже пора бы

Экс-футболист «Кубани» и «Шахтёра» Евгений Селезнёв, ныне выступающий в Турции за «Карабюкспор», признался, что его впечатляет игра «Спартака» в этом сезоне.
«Я смотрел матч „Спартака“ и „Зенита“. Хорошая игра была, и в ней я отметил бы «Спартак». Команда очень стабильно показывает себя на дистанции чемпионата, играет без спадов. Учитывая, сколько «Спартак» не был чемпионом, в этом году уже пора бы.
Не то чтобы я был удивлён их прогрессом, но когда последний раз играл против «Спартака», команда у него была не чемпионская. Но сейчас всё по-другому. У «Спартака» отличный стадион, богатая история и сильная команда. Для меня было удивительно, что он столько лет не мог выиграть чемпионат», — сказал Селезнёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию интервью с Селезнёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.