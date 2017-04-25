Бенитес: мне нравится в «Ньюкасле», но не знаю, что меня ждёт в следующем сезоне

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес не смог определённо ответить на вопрос, останется ли он у руля «сорок» в следующем сезоне.
«Никогда не знаешь, что случится, это футбол. Мне действительно нравится здесь, и я по-настоящему рад и горд за то, чего нам удалось добиться. Надеюсь, мы сможем положить эти результаты в основу будущих успехов „Ньюкасла“. Пока нам нужно наслаждаться моментом, а потом — посмотрим», — приводит слова Бенитеса Chronicle Live.
«Ньюкасл Юнайтед» вернулся в АПЛ спустя один сезон. В матче 44-го тура Чемпионшипа «сороки» разгромили «Престон Норт Энд» со счётом 4:1 и обеспечили себе повышение в классе.