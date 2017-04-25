Лам считает, что сезон у «Баварии» может быть очень удачным и без победы в ЛЧ

Капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам считает, что сезон у команды может получиться очень удачным и без победы в Лиге чемпионов. Немецкий гранд в четвертьфинале турнира проиграл мадридскому «Реалу».
«Удачный или очень удачный сезон для «Баварии»? Это зависит от того, как выступит команда в розыгрыше Кубка Германии. Все знают, что мы хотим выиграть каждый турнир, в котором принимаем участие», — цитирует Лама tz.
В полуфинале Кубка Германии «Бавария» встретится с дортмундской «Боруссией». Игра состоится 26 апреля на поле мюнхенцев. В Бундеслиге по итогам 30 туров «Бавария» с 70 очками единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая «РБ Лейпциг» на 8 очков.