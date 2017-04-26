Джорджевич: нужно выкладываться на все 100, судейство пускай анализируют другие

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич прокомментировал выездную победу над «Оренбургом» (1:0) в матче 25-го тура РФПЛ.
«Каждому сопернику непросто играть с «Оренбургом». Самое важное, что нам удалось победить в таком тяжёлом матче. Сейчас мы немного отдохнём и начнём готовиться к выезду в Томск. Приятно после достаточно длинной паузы, когда я не играл, появиться на поле с первых минут. В принципе то, что я сыграю, было понятно ещё после «Урала», когда Кокорин получил травму, а Дзюба — жёлтую карточку. Сегодня точно узнал об этом. Конечно, я доволен — команда победила, так что всё хорошо. У нас впереди непростая встреча против команды, которой нужны очки, — „Томи“. Вполне можем выиграть и третий матч подряд.
В каком моральном состоянии «Зенит», учитывая прессинг со стороны СМИ, касающийся судейства? Это не наше дело. Нужно выкладываться на поле на 100%, а судейство пускай анализируют другие", — цитирует Джорджевича сайт «Зенита».