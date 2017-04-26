Жена Витиньо: мой муж сел на диету ради ЦСКА

Таяне Сантос, жена форварда ЦСКА Витиньо, оценила игру мужа в домашнем матче 25-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (4:0) и сообщила, что он сел на диету. Витиньо забил гол и отдал две результативные передачи.
«Чем я кормила Витиньо перед такой игрой? Футболисты ЦСКА за день до матча заезжают в отель, так что непосредственно перед игрой кормила не я. А вообще, Витиньо в последнее время очень любит салат. Сам себе его делает. Он сел на диету ради команды. Сейчас его вес около 75 килограммов – оптимальнее, чем раньше», - сказала жена Витиньо в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.