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Жена Витиньо: мой муж сел на диету ради ЦСКА

26 апреля 2017, среда. 21:30. Футбол

Таяне Сантос, жена форварда ЦСКА Витиньо, оценила игру мужа в домашнем матче 25-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (4:0) и сообщила, что он сел на диету. Витиньо забил гол и отдал две результативные передачи.

«Чем я кормила Витиньо перед такой игрой? Футболисты ЦСКА за день до матча заезжают в отель, так что непосредственно перед игрой кормила не я. А вообще, Витиньо в последнее время очень любит салат. Сам себе его делает. Он сел на диету ради команды. Сейчас его вес около 75 килограммов – оптимальнее, чем раньше», - сказала жена Витиньо в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Локомотив Витиньо
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26 апреля 2017, среда
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