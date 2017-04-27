Лам: игроки «Баварии» переживают сильное разочарование

Капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам не скрывал разочарования после полуфинального матча Кубка Германии с дортмундской «Боруссией». Играя на своём поле, подопечные Карло Анчелотти проиграли со счётом 2:3 и не смогли выйти в финал.
«Игроки «Баварии» переживают сильное разочарование, они немало поработали на поле. Это было видно спустя 15 минут после начала матча. Мы хотели выйти в финал, но, к сожалению, нам это не удалось. В первые четверть часа «Бавария» не играла на соответствующем уровне, ей не хватало последовательности в своих действиях. Но после этого мы стали контролировать игру. Если мы добиваемся преимущества в два гола, то нас уже сложно победить», — цитирует Лама официальный сайт «Баварии».