Безбородов: верно дали «Анжи» три пенальти, постараемся дать качество в дерби

Арбитр Владислав Безбородов оценил судейство в матче 25-го тура РФПЛ «Анжи» — «Томь» (3:3). Его бригада назначила три пенальти в пользу хозяев, и главный тренер гостей Валерий Петраков после встречи отметил, что «такое судейство ни в какие рамки не укладывается». 30 апреля Безбородов обслуживает матч 26-го тура ЦСКА – «Спартак».
«Восстановлюсь ли к дерби ЦСКА — «Спартак» после этого матча? Три пенальти назначены верно. Будь в этих решениях ошибки, тогда другое дело. А так правда на моей стороне. Сделал качественно свою работу, меня ничего не гложет. Нормальный подход. Сил на дерби, конечно, хватит. А почему нет? Запас прочности хороший, на сборах мы подготовились. Всё нормально.
По весне обстановка всегда накалённая, нет ничего необычного. Все борются за призовые места. И предыдущие годы были абсолютно такими же. Надо выходить и работать. Настрой на дерби нормальный. Нормальная игра. Постараемся дать качество", — цитирует Безбородова «Спорт-экспресс».