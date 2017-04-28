Президент AFA: мы скоро обсудим с Сампаоли назначение в сборную, он — избранный

Президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа подтвердил, что в ближайшее время собирается начать переговоры с наставником «Севильи» Хорхе Сампаоли и предложить ему место у руля сборной Аргентины.
Кроме того, Тапиа отметил, что AFA не рассматривает никаких других кандидатур на этот пост.
«Мы собираемся обсудить переход Сампаоли из „Севильи“. Он — избранный», — приводит слова президента Goal.
Ранее президент «Севильи» Пепе Кастро в неофициальной беседе заявил, что Сампаоли покинет команду в конце сезона, а аргентинская федерация футбола объявит о назначении после 22 мая.