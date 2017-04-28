«Барселона» не выставляет Хорди Альбу на трансфер

Тренерский штаб «Барселоны» решил не выставлять защитника Хорди Альбу на трансфер, сообщает Marca.
Футболист сборной Испании и в следующем сезоне будет защищать цвета каталонского клуба. Согласно информации источника, в «Барселоне» даже и не думали расставаться с игроком, притом что сам Альба не очень доволен игровым временем, которое предоставляет ему главный тренер команды Луис Энрике.
Ранее сообщалось, что Альба может быть включён в трансферную сделку по приобретению защитника мадридского «Атлетико» Тео Эрнандеса, защищающего на правах аренды цвета «Алавеса». Как передавали СМИ, Альба мог перейти на правах аренды в «Атлетико».
По итогам 34 туров Примеры Альба принял участие в 22 матчах, выйдя на поле в основном составе в 18 из них. Он отметился 1 голом и 5 результативными передачами.