Гранквист сыграл 100-й матч за «Краснодар», у Жоаозиньо — 14 000 минут на поле

Шведский защитник «Краснодара» Андреас Гранквист сыграл свой 100-й матч в РФПЛ, выйдя на поле в выездной игре 25-го тура против «Амкара» (2:0).
Нападающий «быков» Жоаозиньо достиг в этом матче отметки в 14 000 минут, проведённых на поле, — бразилец стал первым из игроков «Краснодара» с таким показателем.
Кроме того, на счету полузащитника Юрия Газинского после игры в Перми стало 9999 минут, и, выйдя на поле в официальном матче в следующий раз, он станет четвёртым футболистом в истории клуба, который преодолел рубеж в 10 000 сыгранных минут.