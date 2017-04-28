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Гранквист сыграл 100-й матч за «Краснодар», у Жоаозиньо — 14 000 минут на поле

28 апреля 2017, пятница. 06:37. Футбол

Шведский защитник «Краснодара» Андреас Гранквист сыграл свой 100-й матч в РФПЛ, выйдя на поле в выездной игре 25-го тура против «Амкара» (2:0).

Нападающий «быков» Жоаозиньо достиг в этом матче отметки в 14 000 минут, проведённых на поле, — бразилец стал первым из игроков «Краснодара» с таким показателем.

Кроме того, на счету полузащитника Юрия Газинского после игры в Перми стало 9999 минут, и, выйдя на поле в официальном матче в следующий раз, он станет четвёртым футболистом в истории клуба, который преодолел рубеж в 10 000 сыгранных минут.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Краснодар Андреас Гранквист Жоаозиньо Юрий Газинский
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