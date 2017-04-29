Лэмпард: Гвардиола слишком многого требует от игроков «Манчестер Сити»

Экс-полузащитник «Челси» и «Манчестер Сити» Фрэнк Лэмпард предположил, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола требовал от игроков своей команды в течение этого сезона слишком многого для первого сезона совместной работы.
«Я уверен, что в Гвардиола за этот сезон научился большему, чем в течение любого другого года своей тренерской карьеры.
В «Барселоне» у него была великая команда — но у неё уже был стиль, который Гвардиола ещё улучшил. О «Баварии» можно было сказать то же самое.
У «Манчестер Сити» есть отличные игроки, но он хотел от них слишком много. Каждый игрок должен понимать, как ему играть на своей позиции, как менять позицию, как играть на различных позициях — и тут Гвардиола был очень требователен. Думаю, в конце года он оглянется назад и задумается — а не слишком многого ли я просил от своей команды?" — приводит слова Лэмпарда Goal.