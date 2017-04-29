Мойес: это мой худший день в футболе

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес поделился эмоциями после вылета команды из элитного дивизиона чемпионата Англии.
«Думать и говорить об этом сейчас будет слишком поспешно. Я хочу быть уверен в том, что мы вернём «Сандерленд» в АПЛ. Я очень разочарован, это мой худший день в футболе, но я чувствую поддержку болельщиков, они вкладывают в команду свое сердце и деньги. Сейчас я прежде всего думаю о них. Неправильно обвинять какого-то конкретного человека, в вылете виноваты все", — цитирует Мойеса Goal.