«Барселона» разгромила «Эспаньол» и сравнялась с «Реалом» по набранным очкам

«Барселона» выиграла у «Эспаньола» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «РКДЭ — Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
В дебюте второго тайма Хосе Хурадо ошибся, выдав пас на ногу Луису Суаресу, который выскочил из-за спины защитника, вышел один на один и точно пробил с правой ноги в ближний угол. На 76-й минуте Лионель Месси прошёл по центру и отдал передачу на левый фланг на свободного Ивана Ракитича, который с левой пробил в касание в нижний дальний угол.
На исходе основного времени Месси выполнил заброс в штрафную, Аарон Кариколь пытался вынести мяч правой ногой, но тот попал ему в другую ногу и покатился в сторону ворот, Суарес оказался первым на мяче, обыграл голкипера и пробил в пустые ворота.
«Барселона» догнала «Реал» и делит с ним первую строчку: обе команды набрали по 81 очку, но у мадридцев есть матч в запасе. «Эспаньол» (50 баллов) — девятый.