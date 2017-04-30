Пике: на полях «Реала» и «Эспаньола» чувствую себя лучше, чем в других местах

Защитник «Барселоны» Херард Пике прокомментировал оскорбления некоторых болельщиков «Эспаньола» в адрес сине-гранатовых в матче 35-го тура чемпионата Испании. Играя в гостях, подопечные Луиса Энрике выиграли каталонское дерби со счётом 3:0.
«На полях «Реала» и «Эспаньола» я чувствую себя лучше, чем в других местах. Большая часть болельщиков «Эспаньола» — люди воспитанные. Однако всегда есть меньшинство, которое поднимает шум. Я сам должен быть сконцентрирован на игре. А некоторые люди приходят на стадион для того, чтобы избавиться от разочарований жизни», — приводит слова Пике Marca.