Карвахаль: «Реал» повели к победе наши болельщики

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал победу команды над «Валенсией» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании со счётом 2:1. Победу «сливочные» в очередной раз добыли в концовке игры благодаря голу защитника Марсело Жуниора, забитому на 86-й минуте. На 57-й минуте нападающий хозяев поля Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти.
«Ключевым моментом игры был одиннадцатиметровый. Мы не хотели, чтобы игра превратилась в нечто сумасшедшее, ведь они действуют на контратаках на больших скоростях. «Реал» повели к победе наши болельщики, когда «Валенсия» сравняла счёт. Для нас очень важно иметь болельщиков радом с нами», — цитирует Карвахаля Marca.