«Тоттенхэм» – «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:30

В воскресенье, 30 апреля, в Лондоне на стадионе «Уайт Харт Лэйн» состоится матч 35-го тура АПЛ между «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсеналом». Встреча начнётся в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм Хотспур» – «Арсенал».
Ранее команды встречались друг с другом 179 раз. 75 раз победу праздновали футболисты «Арсенала», 49 раз матч завершился вничью, 55 раз сильнее оказывались игроки «Тоттенхэм Хотспур».
Последняя встреча между ними состоялась в ноябре 2016 года и завершилась вничью — 1:1.