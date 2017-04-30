Видео о подготовке стадиона «Крестовский» к матчу «Зенит» — «Терек»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин выложил в своём «твиттере» видео о ходе подготовки стадиона на Крестовском острове к матчу 27-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Терек», который пройдёт на арене 7 мая.
Первый матч на стадионе «Санкт-Петербург» «Зенит» провёл 22 апреля и добился победы над «Уралом» со счётом 2:0.
Ранее Албин сообщил, что с полем на новом стадионе нет проблем и оно станет лучшим в России.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» Игоря Албина.