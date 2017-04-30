Фернандо: «Спартак» близок к чемпионству, но ещё ничего не добился

Полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо прокомментировал гостевую победу над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги. Благодаря победе лидирующий в турнирной таблице «Спартак» за четыре тура до финиша увеличил отрыв от идущего на втором месте ЦСКА до 10 очков.
«Мощное получилось дерби? Ещё бы! Было важно выиграть российское «класико» на выезде. Мы ещё больше укрепили свои претензии на чемпионство. Кажется, нам осталось набрать не так много очков до чемпионства. Ещё многое зависит от завтрашнего матча «Зенита». Хотя они, вероятно, выиграют. Знаем, что мы близко. Но пока мы ещё ничего не добились. Нам нужно выжимать максимум в каждом матче. Любая игра для нас – финал.
Дзагоев был заявлен на матч в протоколе, объявлен диктором перед игрой, но на поле так и не вышел? Нам без разницы, играть против Дзагоева или ещё кого-то. У нас своя команда. Хотя ЦСКА тоже силён. Поэтому матч получился настолько упорным», — сказал Фернандо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.