Инсинье: жаль, «Наполи» не борется за чемпионство в этом сезоне

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал победу над «Интером» (1:0) в 34-м туре Серии А.
«Доволен показанной нами игрой и тем, что мы взяли 3 очка. Пускай я не смог забить, но мы одержали важную победу в битве за второе место. Очень жаль, что мы не боремся за чемпионство в этом сезоне. Тем не менее нужно сосредоточиться на оставшихся четырёх турах и показать в них всё, на что мы способны», — приводит слова Инсинье Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.
За четыре тура до конца в активе «Наполи» 74 очка и третье место в турнирной таблице, на втором — «Рома» (75).