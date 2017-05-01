Мата: каждый матч в мае будет для «МЮ» как финал

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился ожиданиями от противостояния с «Сельтой» в полуфинале Лиги Европы. Первая игра между командами пройдёт 4 мая, ответная — 11 мая.
«Сельта» — одна из лучших команд Испании в плане игры, и не только в этом сезоне. Для меня возвращение в родную страну будет особенным, но в то же время очень сложным. Чтобы обыграть «Сельту», нужно показать свою лучшую игру. Теперь каждый матч в мае будет для «МЮ» как финал, на это мы настраиваемся", — цитирует Мату пресс-служба «красных дьяволов».