Лам: когда услышал, как фанаты начали скандировать моё имя, навернулись слёзы

Защитник «Баварии» Филипп Лам рассказал об эмоциях, которые пережил после победы команды в чемпионате Германии. 33-летний капитан мюнхенской команды завершит карьеру по окончании этого сезона.
«Я всегда был частью команды и продолжаю ей быть. Поэтому сейчас настал немного грустный момент. Слышать, как болельщики скандируют твоё имя, — это нечто необыкновенное.
Когда к тебе подходят товарищи по команде и поздравляют с великолепной карьерой, конечно, в такие моменты к горлу подступает ком. А когда я услышал, как болельщики начали скандировать моё имя, на глаза навернулись слёзы. Посмотрим, как всё пройдёт в последнем туре. Я не могу ничего гарантировать», — цитирует Лама пресс-служба «Баварии».