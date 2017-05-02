«Бавария» опровергла информацию о выплате бонуса в € 5 млн «Бенфике» за Саншеша

«Бавария» выступила с официальным заявлением, в котором опровергла информацию о выплате бонуса «Бенфике». Ранее СМИ сообщили, что «Бавария» должна будет заплатить португальцам € 5 млн, если полузащитник Ренату Саншеш примет участие ещё в одной игре текущего сезона.
«Появившаяся в СМИ информация о дополнительной выплате «Бенфике» € 5 млн за следующий проведенный Ренату Саншешем матч является ложной. Участие Саншеша в матчах не предусматривает никаких выплат ни в следующем, ни в других матчах. «Бавария» не будет разглашать какую-либо иную информацию о контракте», — информирует сайт клуба.