Начо: остался в «Реале» благодаря Зидану

Защитник мадридского «Реала» Хосе Игнасио Начо был близок к тому, чтобы в летнее трансферное окно покинуть «Королевский клуб». Однако главный тренер команды Зинедин Зидан убедил его остаться.
«Я остался в «Реале» благодаря Зидану, тренер сказал, что верит в меня. И это было для меня наилучшим решением. Я в данный момент там, где и хочу находиться. Играю много, что самое важное», — приводит слова Начо Marca.
Относительно того, с каких футболистов он старался брать промер, Начо сказал: «Я всегда внимательно следил за игрой Йерро, Каннаваро и Серхио Рамоса».