«Барселона» определилась с заменой Луису Энрике на посту главного тренера

Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре рассказал, что клуб уже нашёл замену Луису Энрике на посту главного тренера, но не стал говорить, кто этот человек.
В марте Луис Энрике объявил, что по окончании сезона покинет пост главного тренера сине-гранатовых.
Среди кандидатов упоминались Хуан Карлос Унсуэ, являющийся ассистентом Луиса Энрике, а также Эрнесто Вальверде («Атлетик») и Рональд Куман («Эвертон»).
«Мы уже выбрали ему замену, но не будем сообщать наше решение прямо сейчас из уважения к Луису Энрике», – цитирует Местре интернет-издание Goal со ссылкой на TV3.
Стоит отметить, что многие футболисты «Барселоны» поддерживают кандидатуру ассистента Луиса Энрике.
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