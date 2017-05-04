Неймар хочет видеть Унсуэ новым главным тренером «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Неймар хочет, чтобы новым главным тренером каталонцев стал Хуан Карлос Унсуэ, который сейчас работает ассистентом наставника команды Луиса Энрике, сообщает UOL.
По информации источника, отец бразильского футболиста сообщил руководству «Барселоны» о том, что Унсуэ является подходящим кандидатом на смену Энрике, ранее объявившего об уходе из клуба в конце сезона. Неймар уверен, что под руководством именно этого специалиста он гарантированно сможет продолжить выступления на том же уровне, что и при Энрике в последние три года.
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