Мбаппе: пока «Монако» не выиграет титул, не буду обращать внимания на слухи

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе рассказал, что до конца сезона не собирается обращать внимания на трансферные слухи вокруг своего имени.
«У нас с «Монако» общая цель, и я очень хочу выиграть чемпионат с клубом, который помог мне раскрыться. До того момента, пока мы не достигнем своей цели, не буду обращать внимания на слухи. Я намерен продолжать в том же духе до конца сезона.
У меня впереди два или два с половиной месяца, когда я смогу принять решение, поэтому сейчас слухи меня не отвлекают», — приводит слова Мбаппе Goal.
Контракт 18-летнего нападающего с «Монако» действует до лета 2019 года. Ранее сообщалось, что в трансфере Мбаппе заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Бавария» и другие топ-клубы.