Бакка близок к уходу из «Милана» из-за недовольства Монтеллы

Серхио Барилья, агент форварда «Милана» Карлоса Бакки, начал переговоры с руководством россонери по поводу возможного ухода своего клиента, утверждает Calciomercato.
По данным источника, Барилья накануне общался с генеральным директором «Милана» Марко Фассоне и спортивным директором Массимилиано Мирабелли. Якобы наставник россонери Винченцо Монтелла недоволен игрой Бакки, особенно в матче 35-го тура Серии А с «Ромой» (1:4), в связи с чем будет настаивать на приобретении нового форварда.
Также сообщается, что «Милан» хочет выручить за трансфер 30-летнего колумбийца от € 25 до € 30 млн.
Бакка перешёл в «Милан» из «Севильи» в 2015 году. На его счету 74 матча и 34 гола за «Милан» во всех турнирах. В нынешнем сезоне Карлос провёл 29 игр в Серии А и забил 13 голов.