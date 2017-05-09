Главный тренер «Ниццы» Фавр может заменить Тухеля в «Боруссии» Д

Летом на тренерском мостике дортмундской «Боруссии» могут произойти изменения. Немецкое издание Bild сообщает, что нынешний наставник «шмелей» Томас Тухель по окончании сезона покинет команду. В связи с этим руководство начало поиски нового тренера.
Согласно информации источника, у руля «Боруссии» может встать главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр. По данным источника, 59-летний швейцарец является главным фаворитом. Под руководством Фавра «Ницца» завоевала бронзовые медали чемпионата Франции и впервые сыграет в Лиге чемпионов.
Ранее стало известно, что главный тренер «Боруссии» Томас Тухель конфликтует с исполнительным директором Хансом-Йоахимом Ватцке.