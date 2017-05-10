Дани Алвес признан лучшим игроком матча «Ювентус» — «Монако»

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес, который отличился в домашнем ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Монако» (2:1), был признан лучшим игроком в встречи, сообщает пресс-служба УЕФА.
На 44-й минуте при счёте 1:0 футболист удвоил преимущество своей команды, когда нанёс красивый удар из-за штрафной.
Для 34-летнего бразильца этот гол стал третьим в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. За десять предыдущих лет выступлений в Лиге чемпионов Алвес ещё никогда не забивал три мяча в одном розыгрыше турнира.