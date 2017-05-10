Агент: Пиоли разочарован, он и представить не мог, что его уволят из «Интера»

Агент Бруно Сатин, который представляет интересы итальянского специалиста Стефано Пиоли, прокомментировал увольнение своего клиента с поста главного тренера «Интера».
«Тут особенно нечего комментировать. Пиоли разочарован, он и представить себе не мог, что его уволят. Для него это стало сюрпризом. Он был очень заинтересован в том, чтобы продолжить работу с командой. Если абстрагироваться от последних результатов, он работал хорошо. Это очевидно. Это досадно. Повторюсь, мы не ожидали увольнения.
Стефано хочет продолжать работу тренером, но пока рано о чём-то говорить. Сожалею о его уходе из «Интера», но вскоре мы оценим ситуацию с его будущим. Возможно, уже на следующей неделе», — цитирует Сатина Tuttomercatoweb.
«Интер» отправил в отставку Пиоли накануне. Такое решение было принято руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами команды. После 35 туров чемпионата Италии «Интер» располагается на седьмом месте в турнирной таблице. В последнем матче Серии А миланская команда на выезде уступила «Дженоа» (0:1), продлив до семи матчей свою серию без побед.