«Шапекоэнсе» проиграл «Атлетико Насьональ» в Суперкубке Южной Америки

Бразильский клуб «Шапекоэнсе» в гостях уступил колумбийской команде «Атлетико Насьональ» в ответном матче Суперкубка Южной Америки со счётом 1:4. Первый поединок завершился победой «Шапекоэнсе» 2:1, но по сумме встреч обладателем трофея стал «Атлетико Насьональ».
В составе колумбийской команды по два мяча в матче забили нападающие Дайро Морено и Андрес Ибарген, у бразильцев единственный мяч на счету Тулиу де Мелу.
Напомним, что 29 ноября прошлого года самолёт с футболистами бразильского клуба потерпел крушение в Медельине. В результате крушения спаслись шесть человек из находившихся 77 на борту. В числе выживших три футболиста: вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нето. Команда летела на матч Южноамериканского кубка именно с «Атлетико Насьональ».
Весной 2017 года «Шапекоэнсе» выиграл чемпионат штата Санта-Катарина. Это первый трофей команды после авиакатастрофы.