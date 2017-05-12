Лоськов — болельщикам: приходите на стадион, это важно для «Локо» и для меня

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов призвал болельщиков прийти на домашний матч 28-го тура с «Оренбургом». Встреча состоится 13 мая на стадионе «Локомотив», начало игры — в 19:30 мск.
Ранее официальный «инстаграм» красно-зелёных сообщил, что Лоськов, который входит в тренерский штаб «Локомотива» и был заявлен на сезон как игрок, выйдет на поле в игре против «Оренбурга».
«Мы ждём всех на стадионе. Всегда есть болельщики, которые сомневаются: идти на стадион или нет. Пожалуйста, в этот день не сомневайтесь. Приходите. Это очень важно для команды. И для меня в частности.
Мне хочется поблагодарить клуб, тренера и болельщиков — за поддержку. Вы всегда были с нами — не только в дни побед, но и в трудные времена", — цитирует Лоськова пресс-служба столичного клуба.