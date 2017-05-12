Фернандес: мечтаю сыграть на Кубке конфедераций, но пока рано об этом говорить

Защитник ЦСКА Марио Фернандес высказался по поводу возможности сыграть за сборную России на Кубке конфедераций.
«Конечно, у меня есть такая мечта, но пока рано об этом говорить. Мне надо тренироваться, играть за ЦСКА. Если появится возможность представлять нашу сборную, для меня это будет большая честь. Приложу для этого все силы.Что касается юридических тонкостей, то надо спрашивать руководство, а я к ним не обращался по этому вопросу», — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.