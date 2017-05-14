Тихонов: «Енисею» без разницы, с кем играть в стыковых матчах

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов ответил на вопрос, с кем красноярской команде будет предпочтительнее сыграть в стыковых матчах за право выступать в российской Премьер-Лиге в следующем сезоне.
«Нам бы самим доплыть до „стыков“ сначала. Какая разница с кем играть, наши ребята умеют играть в футбол. Любая команда из РФПЛ, даже нижней части таблицы, она лучше или на уровне первых команд ФНЛ», — приводит слова Тихонова официальный сайт «Енисея».
«Енисей» после 37 матчей располагается на третьей строчке, дающей право участвовать в стыковых матчах.