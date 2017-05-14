«Реал» с «Барселоной» добились разгромных побед и продолжают делить 1-е место

«Реал» выиграл у «Севильи» в матче 37-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 4:1.
В составе хозяев дубль оформил Криштиану Роналду, по мячу забили Хосе Игнасио Начо и Тони Кроос. Единственный гол гостей на счету Стевана Йоветича.
В другом матче «Барселона» разгромила «Лас-Пальмас». Игра состоялась в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии на стадионе «Гран Канария» и закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
У «Барселоны» хет-трик оформил Неймар, один мяч забил Луис Суарес. В составе «Лас-Пальмаса» отличился Педро Бигас.
«Барселона» и «Реал», набрав по 87 очков, находятся на вершине турнирной таблицы: каталонцы занимают первое место по дополнительным показателям, но у мадридцев есть матч в запасе.