Раздевалка «Спартака» на «Открытие Арене» не будет использоваться на КК и ЧМ

Как стало известно «Чемпионату», раздевалка «Спартака» на стадионе «Открытие Арена», где красно-белые проводят свои домашние матчи, не будет использоваться сборными во время проведения Кубка конфедераций—2017 и чемпионата мира—2018, которые пройдут в России.
Участники этих турниров в дни матчей будут пользоваться другими раздевалками, находящимися на стадионе.
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Кубок конфедераций—2017 пройдёт с 17 июня по 2 июля. Финальная часть чемпионата мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.