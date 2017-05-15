Манджукич получил травму в матче с «Ромой» и может пропустить финал Кубка Италии

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич может пропустить финал Кубка Италии, в котором «старая синьора» 17 мая сыграет с римским «Лацио». Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.
Манджукич получил травму спины в матче 36-го тура итальянской Серии А с «Ромой». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Состояние Манджукича будет оценено врачами перед игрой с «Лацио».
30-летний Манджукич стал ключевым игроком «Ювенутса» в этом сезоне, играя на левом фланге при системе 4-2-3-1.
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