Неймар: сможет ли Бразилия выиграть ЧМ-2018? Многие претендуют на это

Нападающий сборной Бразилии Неймар отметил, что команде будет нелегко выиграть чемпионат мира 2018 года. Многие видят бразильцев в числе главных претендентов на победу, принимая во внимание их уверенную игру в отборочном турнире мундиаля.
«Сможет ли Бразилия выиграть ЧМ-2018? Многие претендуют на это. Мы продолжаем прогрессировать. В Бразилии игроки всегда подвергаются давлению, поскольку у нас очень страстная торсида», — приводит слова Неймара France Football.
По итогам 14 туров квалификационного раунда чемпионата мира Бразилия завоевала 33 очка и единолично возглавляет турнирную таблицу. Своего ближайшего преследователя в лице национальной команды Колумбии пентакампеоны опережают на 9 очков.