Федун: без лимита на легионеров мы никогда не вырвемся из замкнутого круга

Президент «Спартака» Леонид Федун рассказал о своём отношении к лимиту на легионеров в чемпионате России.
«Я его сторонник, поскольку без лимита мы никогда не вырвемся из этого замкнутого круга: отсутствие сильных российских игроков, отсутствие сильной сборной, отсутствие интереса к футболу. Наши молодые игроки начнут расти в наших топ-клубах, потом придут в сборную, сборная должна добиться каких-то пусть даже локальных успехов – и только после этого можно говорить о повышении интереса в целом к футболу в России и приходе новых инвестиций», — сказал Федун в эфире программы «Футбол России».
Ранее Федун дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал о титуле, Лиге чемпионов и будущем «Спартака».