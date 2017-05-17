Тихонов: по бюджету «Енисей» выглядит идеально на фоне многих других клубов ФНЛ

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов рассказал, что в стане красноярского клуба стабильная финансовая ситуация, которая помогает укреплять команду нужными футболистами.
«Знаете, я бы на одно из первых мест поставил оптимальный бюджет и гарантии его исполнения. Ты можешь выстроить идеальные отношения со всеми без исключения, но если бюджет трещит по швам, а контракты не выполняются, тренеру не помогут никакие союзы. В этом смысле «Енисей» выглядит, не побоюсь сказать, идеально. По крайней мере, на фоне многих других клубов ФНЛ.
При этом мы не потратили ни копейки бюджетных денег на покупку футболистов и выплату агентских, но сумели укрепиться. В команду, где всё ровно и стабильно, игроки идут охотно", — цитируют Тихонова «Аргументы и факты».